Anzeige

Landau.Eine kleine Weißscheitel-mangabe ist der neue Hingucker im Landauer Zoo. Das am Muttertag geborene Äffchen ist nach Angaben des Tiergartens das sechste Jungtier, das in der aktuellen Zuchtgruppe zur Welt gekommen ist. Mama Conchita sei eine vorbildliche Mutter. „Das ist erfreulich, da sie selbst mit der Flasche aufgezogen werden musste, was bei Primaten oft zu Schwierigkeiten bei der eigenen Mutterschaft führt“, erklärt eine Zoo-Sprecherin.

Da die Weißscheitelmangaben zu den bedrohtesten Affenarten der Welt gehören, komme ihrem Erhalt in Zoos große Bedeutung zu. Über die Schutzorganisation WAPCA – 2001 vom Heidelberger Zoo gegründet – sei ein Landauer Weibchen an den ghanaischen Zoo Accra weitergebeben worden, wo ihr Nachwuchs nun Wiederansiedlungsprojekten zur Verfügung stehe. sin