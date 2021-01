Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei Verletzten

Heidelberg.Bei einem Autounfall am Iqbal-Ufer in Heidelberg haben sich am Dienstag zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten die Autos um 12.20 Uhr im Einmündungsbereich zur Vangerowstraße, nachdem eine 37-Jährige einem 57-Jährigen die Vorfahrt nahm. Durch die Kollision kam das Auto der Frau quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von der Polizei geregelt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend

Euro.

