Vorfreude auf Vollblüter

„Einen Moment mal kurz“, sagt Jung und sprintet zu den Männern im Lkw hinüber, die eine Grillstation aufbauen. „Dort kommen weiße Pavillons hin“, erklärt der Geschäftsführer und deutet auf eine Terrasse. Daneben schlummert die selbstfahrende Startmaschine mit 16 gepolsterten Boxen, in denen bald nervöse Vollblüter auf den Knopfdruck warten, der alle Türen gleichzeitig auffliegen lässt. „Die richtig guten Pferde stehen ganz ruhig, bevor es losgeht, nur die jungen unerfahrenen hampeln herum“, weiß der Experte. An der Tür des braunen Turms hängt ein Schild mit der Aufschrift „Waage“. „Das ist der Wiege-Raum und daneben der Absattel-Ring, wo nach den Rennen auch die Siegerehrungen stattfinden.“ Das Gewicht spiele im Galopprennsport eine große Rolle. Damit alle Vollblüter gleiche Siegchancen haben, sorgten vier Ausgleichsklassen dafür, dass jeder mal die Nase als Erster über die Ziellinie schieben kann. „Kurz gesagt, bekommen gute Pferde zusätzliches Gewicht drauf gepackt, während die schlechteren ohne Bleipolster an den Start gehen dürfen“, erklärt Jung den Sinn der Ausgleichsrennen – im Fachjargon „Handicaps“ genannt. Welches Pferd wie viel tragen muss, lege der Dachverband anhand der aktuellen Rangliste fest.

Hinter getrimmten Hecken liegt ein gepflastertes Oval. „Das ist der Führring, dort können sich die Besucher jeden Starter vor dem Rennen aus der Nähe anschauen und entscheiden, auf wen sie vielleicht wetten möchten.“ Schon ab einem Euro könne man auf ein Pferd setzen. „Hier lernen die Rennreiter auch ihre vierbeinigen Partner kennen, denn die Jockeys werden nur für das Rennen gebucht und haben die Pferde vorher meist nie geritten. Der Trainer sagt ihnen, wie das Tier tickt. Manche muss man am Anfang zurückhalten, andere können nur von der Spitze ein gutes Rennen laufen.“

Seit 1885 finden in Haßloch Galopprennen statt. Anno 1902 besuchte gar Prinz Ludwig von Bayern das grüne Rund. Von 1957 bis 1972 war – bedingt durch Bombenschäden – das Mannheimer Badenia-Jagdrennen in der Pfalz beheimatet.

Auch Turf-Geschichte wurde geschrieben: „1982 hat mit Ako ein in Haßloch trainiertes Pferd das Deutsche Derby in Hamburg gewonnen“, erzählt Jung stolz. Akos Reiter Erwin Schindler sei Haßloch treu geblieben. „Er lebt heute im Jockey-Haus mitten auf der Rennbahn und wird am Donnerstag bestimmt hier sein.“

