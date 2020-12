Vorverkauf für Festspiele beginnt am 4. Dezember

Schwetzingen.Weil der traditionelle Beginn des Vorverkaufs für die Schwetzinger Festspiele am 6. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, beginnt der Verkauf bereits am 4. Dezember um 10 Uhr. Das teilten die Festspiele mit, und wiesen darauf hin, dass das Platzangebot auf Grund der Corona-Maßnahmen nach aktuellen Stand „sehr beschränkt“ ist.

Karten gibt es montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch unter 07221/300 100 oder online unter swrclassicservice.de.

