Vorverkauf gestartet

Bad Dürkheim.Mehr als 20 Komiker wollen das Publikum beim vierten „SWR3 Comedy Festival“ vom 16. bis 18. Mai 2019 in Bad Dürkheim zum Lachen bringen. Jetzt hat der offizielle Vorverkauf für die dreitägige Veranstaltung begonnen. Tickets können unter der Telefonhotline 07221/300 300, auf SWR3service.de, bei teilnehmenden Servicepunkten sowie der Reservix-Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim erworben werden. Die Eintrittspreise für die Shows liegen zwischen acht und 19 Euro.

Mit dabei ist allerlei Prominenz aus der Szene. Am 16. Mai präsentiert etwa „SWR3“-Komiker Andreas Müller sein neues Programm. Am 17. Mai, stehen unter anderem Hennes Bender und Ralf Schmitz auf der Bühne. Am dritten Festivaltag bringt Bernhard Hoëcker eine Kombination aus Wissen und Spaß mit an die Weinstraße. Neben den Altbewährten bekommen auch wieder die Komiker von morgen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Schauplätze sind die Salierhalle, das Kurhaus und das Dürkheimer Haus. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018