Waffenarsenal im Keller

Für diese sichergestellten Waffen hatte der 57-Jährige keine Erlaubnis. Darüber hinaus fanden die Beamten aber noch mehr als 30 Gewehre und Pistolen, die er legal besaß. Im Haus befanden sich auch mehrere tausend Schuss Munition. © Zollfahndung

Rhein-Neckar.

Seinen Anfang nahm dieser spektakuläre Fund mit einem Päckchen aus Singapur. Zollbeamte überprüften die Postsendung am Frankfurter Flughafen und fanden darin zwei Laserzielgeräte, die man auf Schusswaffen montieren kann. Da diese in Deutschland verboten sind, schauten sich die Ermittler das Haus des Empfängers - eines 57-Jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis - genauer an. In dessen

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3858 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018