Waidbachtalbrücke nur einspurig

Sinsheim.Im Rahmen der regelmäßigen Bauwerksprüfung wurden Schäden am Fahrbahnübergang an der Sinsheimer Waidbachtalbrücke entdeckt. Diese werden ab Donnerstag, 17. Oktober, in einer zweitägigen Baumaßnahme behoben. Das Regierungspräsidium Karlsruhe erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Arbeiten an der Unterseite der Konstruktion erfolgen und somit für den Verkehrsteilnehmer nicht sichtbar sein werden. Für die Reparatur sei es jedoch erforderlich, dass die Belastung durch den Verkehr von dem Bauteil genommen wird. Dafür wird der Verkehr über eine Ampelregelung über einen Fahrstreifen geführt. Ebenso kann es auch zeitweise zu kurzen Vollsperrungen der Strecke kommen. jeb

