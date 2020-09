Waidsee noch geöffnet

Wegen der Temperaturen weiter geöffnet: Strandbad Waidsee. © Stadt

Weinheim/Heidelberg.Das schöne Wetter macht es möglich: Manche Freibäder im Land bleiben länger als geplant geöffnet. Auch in Weinheim gibt es gute Nachrichten für Wasserratten: Dort hat die Stadtverwaltung am Mittwoch kurzfristig mit einer Verlängerung der Badesaison am Strandbad Waidsee reagiert. Das Strandbad bleibt jetzt bis zum kommenden Mittwoch, 23. September, täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr, geöffnet. Einlass-Ende ist jeweils eine Stunde vor Schluss, für Taucher zwei Stunden vorher. Die Zugangsmodalitäten – also die Vorab-Reservierung über die Ticket-App – bleiben wie bisher. In Heidelberg war der Schwimmbetrieb im Tiergartenbad ebenfalls, wie berichtet, um eine Woche bis zum 20. September verlängert worden.

