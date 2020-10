Waldhof-Trikot erbeutet

Dudenhofen.Wegen eines Falls von räuberischer Erpressung ermittelt die Polizeiinspektion Speyer. Ein 27-Jähriger besuchte laut Polizei am Samstagnachmittag ein Fußballspiel in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen und trug ein Waldhof-Trikot. Auf dem Weg zum Auto wurde er von einer fünfköpfigen Gruppe angehalten und unter Androhung von Schlägen aufgefordert, das Trikot aushändigen. Nachdem er das gemacht hatte, floh die Gruppe. Die Täter sollen etwa 17 bis 20 Jahre alt sein. Einer trug eine rote FCK-Jacke und hat hellblonde Haare, ein weiterer ist von kräftiger Statur und hat rote Locken. Ein dritter Täter war schwarz gekleidet und auffallend schlank. Zeugen melden sich unter Tel. 06232/1370. fab

