Walldorf: Autobrand in Ikea-Parkhaus

Walldorf.Im Parkhaus des Möbelhauses Ikea in Walldorf ist am Samstagnachmittag ein Auto in Vollbrand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist das offene Feuer gelöscht. Wegen starker Rauchentwicklung konnte das Parkhaus zunächst nicht betreten werden. Kunden, die dort geparkt haben, könnten inzwischen ihre Autos abholen, berichtet ein Mitarbeiter vor Ort.

Die Einfahrt ist weiterhin geschlossen, auch das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Es kommt zu Verkehrbehinderungen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.