Walldorf: Autobrand in Ikea-Parkhaus - Mann bei Löschversuch verletzt

Walldorf.Im Parkhaus des Möbelhauses Ikea in Walldorf ist am Samstagnachmittag ein Auto in Vollbrand geraten. Bei dem Versuch, das Auto zu löschen, ist auch ein Mann, wahrscheinlich der Besitzer des Fahrzeugs, verletzt worden. Er wurde mit Verbrennungen an den Händen und Unterarmen ins Krankenhaus gebracht.

Wegen starker Rauchentwicklung konnte das Parkhaus zunächst nicht betreten werden. Kunden, die dort geparkt haben, können inzwischen ihre Autos abholen, wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet. Die Einfahrt ist weiterhin geschlossen, auch das Gebiet war während des Löscheinsatzes weiträumig abgesperrt. Es kommt zu Verkehrbehinderungen.