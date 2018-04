Anzeige

Bei zwei Unfällen an der sogenannten Monsterkreuzung von B 291, L 723 und L 598 in Walldorf sind am Samstagmittag fünf Personen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Kurz nach 13.30 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Ford von Walldorf kommend in Richtung Reilingen. Dabei kollidierte er mit einem bei Rotlicht in die Kreuzung einfahrenden Nissan-Fahrer. Beide Pkw-Fahrer wurden schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert.

Gegen 14 Uhr kam es dann an der Kreuzung zu einem zweiten folgenschweren Unfall. Vermutlich durch den ersten Unfall abgelenkt, fuhr ein 19-jähriger mit seinem Mercedes-Benz bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, so die Polizei. Hierbei prallte er mit einem aus Reilingen kommenden VW Polo zusammen. Dessen 26-jähriger sowie die beiden Insassen des Mercedes-Benz wurden ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert. An allen vier beteiligten Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe ist noch unklar.