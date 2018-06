Walldorfer Kreuz: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A6

Anzeige

Ein Lkw-Fahrer ist in Folge eines Unfalls auf der A6 am Autobahnkreuz Walldorf am Freitagvormittag verstorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer gegen 11.20 Uhr auf der A6 aus Richtung Sinsheim kommend und wollte am Autobahnkreuz Walldorf auf die A5 in Richtung Basel fahren.

In der Auffahrt kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Derzeit ist die Auffahrt zu A5 gesperrt. Es hat sich ein Stau gebildet.