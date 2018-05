Wandern entlang der Kastanienwälder

Anzeige

Neustadt.Beeindruckende Schlösser und geheimnisvolle Burgruinen, bizarre Felsen und romantische Weindörfer, gemütliche Gaststätten und urige Waldhäuser – der genau 62,8 Kilometer lange „Pälzer Keschdeweg“ vom Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein über Annweiler (14 Kilometer), Albersweiler (31 km) und Edenkoben (46 km) zum Eisenbahnmuseum in Neustadt (63 km) lässt nirgendwo Langeweile aufkommen. Die Wanderung führt durch prächtige Esskastanienwälder, die im Juni in voller Blüte stehen und im Herbst ihre Früchte anbieten.

Der Hauptweg mit seinen 1437 Höhenmetern bergauf und 1540 Metern bergab wird durch zwei Varianten ergänzt: die „Genusstour“ von der St. Anna-Kapelle bis Weyher und die „Pfälzerwald-Tour“ über Dernbach und Ramberg zum „Schweizerhaus“ über Weyher. Einen exakten Wanderführer über den „Keschdeweg“, der seinen pfälzischen Namen dem „Baum des Jahres 2018“ verdankt, kann man bei der Tourist-Information der Südlichen Weinstraße (Telefon 06341/940 407) anfordern. Er bietet Wegbeschreibung und Höhenprofil, Vorschläge für Tagesetappen und Tipps für eine Einkehr.

Schuhe in allen Facetten

Unterwegs wartet auf die Wanderer eine Vielzahl von Eindrücken aller Art – so schon in Hauenstein mit dem Deutschen Schuhmuseum, dem Pfälzer Sportmuseum unter demselben Dach, der Gläsernen Schuhfabrik, der „Schuhmeile“ oder der St. Katharinenkapelle mit der ältesten Holzplastik der Pfalz aus dem 14. Jahrhundert. Es folgen auf dem Weg zur Rheinebene eindrucksvolle Felsformationen am Wegrand wie die Geiersteine und der Asselstein, der Hornstein und der Schuhmacherfelsen oder sehenswerte Stadtansichten wie die idyllische Gerbergasse in Annweiler.