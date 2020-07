Warnung per Mobiltelefon erfolgt noch über Umweg

Rhein-Neckar.16,1 Millionen Menschen in Deutschland haben inzwischen die Corona-Warn-App auf ihr Smartphone geladen. Sie soll dabei helfen, Kontaktpersonen von Infizierten zu warnen und so Infektionsketten zu unterbrechen. In keinem anderen europäischen Land hat sich ein größerer Anteil der Bevölkerung eine solche App besorgt. Auch in der Region zeigt sie Wirkung – wenn auch in ziemlich geringem Ausmaß.

Beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises haben sich bisher zwölf Menschen gemeldet, weil sie über die App wegen eines Kontakts zu einer infizierten Person gewarnt wurden. Darunter sei aber niemand gewesen, bei dem der Test dann auch positiv ausfiel, erklärt Stefan Kramer vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist. Beim Amt des Rhein-Pfalz-Kreis, das auch Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer betreut, gab es dagegen bisher keinen Fall, in dem sich eine Bürgerin oder ein Bürger wegen einer App-Warnung meldete.

Infizierte müssen Hotline anrufen

Auch beim Mannheimer Gesundheitsamt sei das noch nicht vorgekommen, erklärt eine Sprecherin. „Das ist beim derzeit geringen Infektionsgeschehen auch nicht verwunderlich.“ Der Kreis Bergstraße teilt mit, dass „bislang noch kein Fall bekannt ist, bei dem aufgrund einer Alarmmeldung der Corona-Warn-App eine Infektionskette in unserem Kreis aufgedeckt oder unterbrochen wurde“.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht nach rund einem Monat von einem erfolgreichen Start der App. „Im ersten Monat haben mehr als 500 Menschen, die nachweislich positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, die Möglichkeit gehabt, Andere über die App zu warnen“, teilte RKI-Präsident Lothar Wieler vor kurzem mit. Wie sich diese Fälle oder auch die Zahl der heruntergeladenen Apps regional verteilen, erfasst das RKI aus Datenschutzgründen allerdings nicht.

Gleichzeitig arbeitet das RKI daran, die App weiter zu verbessern. Denn so ganz wie vorgesehen, funktioniert sie noch nicht. Eigentlich lautet das Ziel, dass Infizierte einen QR-Code ihres positiven Testergebnisses aus einem Labor scannen und das Ergebnis damit in der App hinterlegen. So können andere Nutzer, die sich in der Vergangenheit in der Nähe der Person aufgehalten haben, gewarnt werden.

Dieser einfache Weg über den QR-Code funktioniert aber in den meisten Fällen noch nicht. Zwar sind mittlerweile 90 Prozent der niedergelassenen Labore, die Coronatests durchführen, laut RKI an die App angeschlossen. Allerdings kommen QR-Codes bundesweit erst in fünf Laboren zum Einsatz – welche das sind, verrät das RKI nicht.

Die Folge ist, dass Nutzer in der Regel noch einen Umweg gehen müssen: Wenn sie einen positiven Test haben, müssen sie bei einer Hotline in Berlin anrufen. Dort müssen sie Fragen beantworten, um sicherzustellen, dass sie wirklich infiziert sind. Das RKI will so verhindern, dass sich Menschen einen Spaß erlauben oder die App sabotieren, indem sie eine Falschmeldung eingeben. Sind Anrufer wirklich infiziert, bekommen sie bei der Hotline eine Transaktionsnummer, die sie dann in die App eingeben müssen.

Getrennte Systeme

Das RKI bittet, bei Fragen zur App nicht bei den Gesundheitsämtern anzurufen. Denn deren Mitarbeiter haben nicht nur ohnehin schon genug Arbeit. „Mit der Warn-App haben wir eigentlich gar nichts zu tun“, erklärt Stefan Kramer vom Rhein-Neckar-Kreis. Die App und die Gesundheitsämter verfolgen zwar ähnliche Ziele, es handelt sich aber um getrennte Systeme. Die „Ermittler“ der Behörde telefonieren Personen ab, von denen ein positiv Getester weiß, dass er mit ihnen Kontakt hatte. Die App ist sozusagen eine Ergänzung: Sie soll helfen, auch Kontaktpersonen zu warnen, die der Infizierte vielleicht gar nicht kennt oder an die er sich nicht erinnern kann.

