Heidelberg/Ludwigshafen/Bergstraße.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montagabend in der Region vor Glatteis. Durch überfrierende Nässe kann es in Ludwigshafen, Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Bergstraße zu Glätte und zu starken Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Autofahrer werden angehalten, nur in dringenden Fällen den Wagen zu bewegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020