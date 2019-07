Warnung vor Wirbelsturm unmöglich

Bobenheim am Berg.Heruntergerissene Dächer und beschädigte Weinreben: Bei dem Unwetter, das am Freitagnachmittag in Bobenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) schwere Schäden anrichtete, handelte es sich um einen Tornado. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag bestätigt: „Wir haben es mit einem schwachen bis mäßigen Tornado zu tun“, so der Tornadobeauftragte Andreas Friedrich im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei könnten Windgeschwindigkeiten von 117 bis 180 Stundenkilometern erreicht werden.

Charakteristisch für einen Tornado sei eine schnell rotierende Windsäule, die bis zum Boden reicht. „Grundvoraussetzung für die Entstehung ist ein Gewitter und Wolken, die nicht mehr als einen Kilometer vom Boden weg sind“, so der Experte. Außerdem müsse der aufsteigende Wind seine Richtung ändern und mit der Höhe an Geschwindigkeit zunehmen. „Es war Glück, dass nur eine Gemeinde betroffen ist, Tornados hinterlassen oft eine Schneise der Verwüstung, weil sie alles mitnehmen und Gegenstände über weite Strecken tragen“, sagt Friedrich. Jährlich gebe es in Deutschland 20 bis 60 bestätigte Tornados. Zugenommen habe die Zahl in den vergangenen Jahren übrigens nicht. Warnen könne der DWD nicht vor diesem Wetterphänomen, da es sich nicht vorhersagen lasse.

Dachdecker im Einsatz

Zu Wochenbeginn waren die Aufräumarbeiten in Bobenheim am Berg noch in vollem Gange. „Im Moment sind Dachdecker in den Häusern“, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. In den umliegenden Weinbergen beseitigten die Winzer in Eigenregie die Spuren des Tornados. Insgesamt wurden elf Wohnhäuser beschädigt. Den Schaden könne man noch nicht beziffern. sin/lrs

