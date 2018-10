Warten auf begehrte Elektroautos

Hockenheim.Als Deutschlands erste und Europas größte fahraktive Messe für Elektromobilität hat das „e4-Testival“ zur Premiere am Hockenheimring einen großen Anspruch formuliert. Diesen hat die Messe an zwei Tagen nur stellenweise eingelöst. Denn die Organisatoren sprechen gegenüber dieser Zeitung am Sonntag zwar recht zufrieden von 8000 Besuchern, die sich bei größtenteils rauem Herbstwetter zum Auftakt an der Traditionsrennstrecke eingefunden hätten. Tatsächlich gestaltet sich der Zuspruch über das gesamte Wochenende hinweg aber als Mischung der Begehren, die das gewünschte Erlebnis für Hunderte zum Geduldsspiel werden lässt.

„Großartiges Erlebnis“

Während zahllose Pedelec-Firmen, E-Scooter-Manufakturen und junge Start-ups fast vergeblich auf interessierte Tester innovativer Technologien warten, ziehen sich die Warteschlangen vor Herstellern wie BMW, Tesla oder Jaguar in schier unendliche Längen. Um mit einem Tesla Model S, einem Jaguar i-Pace oder dem Coupé des BMW i8 eine Runde über den Grand Prix-Kurs zu drehen, nehmen zahlreiche Besucher eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden in Kauf.

An ein Murren bei zunehmend kühleren Temperaturen will hier trotzdem kaum einer denken. Bernd Lipp aus Mannheim etwa hat für seine Jaguar-Probefahrt mehr als eine Stunde angestanden und ist dennoch „ganz begeistert“ von „diesem großartigen Erlebnis“, für das sich jede Minute des Wartens gelohnt habe. Zwar gehörte Lipp schon vor dem Testival zu den überzeugten Verfechtern der Elektromobilität, doch neueste Technologien im persönlichen Kontakt zu einem solch günstigen Preis kennenlernen zu dürfen, sei für ihn „etwas wirklich Besonderes.“ Eine Rennstrecke mit einem solch umweltverträglichen Fahrzeug erkunden zu können – nicht nur für Bernd Lipp eine wichtige Erfahrung. Auch der bekannte Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke drehte im Safety Car nicht nur eine Runde über den nassen Asphalt, sondern plädierte am Rande einer Podiumsdiskussion für einen „echten mobilen Wandel, der nur durch eine offene Grundhaltung für ein Thema funktionieren kann, das noch immer von Stereotypen überflutet wird“.

Wenn man so will, sind überzeugte Tester wie Bernd Lipp, die das „unglaublich leise Fahren bei technischem Komfort“ entschlossen preisen, das morgige Kapital der Organisatoren. Die verkündete Revolution war das „Testival“ zumindest zum Auftakt keineswegs.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018