Warteschlangen vor den Eingängen – Fehlanzeige

Ludwigshafen/Viernheim.Gemütlich schlendert Lisa Müller durch das Parkhaus der Rhein-Galerie auf den Aufzug zu. „Ich wollte nur mal gucken, ob viel los ist. Meine Geschenke habe ich schon im Internet bestellt“, gibt die junge Frau zu. „Aber vielleicht kaufe ich doch noch was.“

„Es ist schon etwas mehr los als an einem normalen Montag, das ist ja kein klassischer Einkaufstag. Aber es ist nicht so, dass wir aus allen Nähten platzen“, berichtet Center-Manager Patrick Steidl. Man merke schon, dass die Menschen sich in Corona-Zeiten alternative Shoppingmöglichkeiten suchten. Auch das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum meldet am Montag nur leicht zunehmende Frequenzzahlen. „Wir haben das Sicherheitspersonal aufgestockt, um für einen Ansturm gerüstet zu sein. Aber bis 18 Uhr haben wir noch nicht ein einziges Mal die orangene oder rote Warnlampe bei der Frequenzmessung erreicht“, erzählt Center-Manager Dani Marquardt.

Verhaltener „Last-Minute-Tag“

Gefühlt sei der heutige Montag der Tag vor Heiligabend, normalerweise also einer der „Last-Minute-Tage“, wo alle noch einmal losgehen, um die letzten Dinge zu besorgen. In normalen Zeiten zähle das RNZ an solchen Tagen bis zu 70 000 Besucher. An diesem Montag werden es vermutlich nach Ladenschluss so etwa 34 000 gewesen sein. „Als Kaufmann blutet mir das das Herz, aber es ist gut, dass sich die Menschen zu verhalten wissen, denn dann ist diese Pandemie hoffentlich bald überstanden.“ Generell seien die Kunden eher verhalten, diszipliniert und hielten sich an die Hygiene- und Abstandsregeln. Für Dienstag hat Marquardt dennoch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, „um für alles gewappnet zu sein“.

Auch in Ludwigshafen habe man vorgesorgt, schließlich seien am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr so viele Menschen gekommen, „dass wir die Seiteneingänge schließen mussten und den Zugang über den Haupteingang geregelt haben“, berichtet Steidl. Für einen Samstag vor Weihnachten sei es dennoch sehr verhalten gewesen. In Viernheim sei die rote Lampe, die zur Begrenzung des Zutritts auffordert, nicht einmal am Samstag angesprungen. „Es hat sich alles gut verteilt. Bei uns kann man in Ruhe einkaufen, ohne Angst zu haben.“

Gerechnet haben beide Center-Manager mit einem kompletten Lockdown. „Man wusste, wohin die Reise geht, aber wir hatten gehofft, dass es erst nach dem 24. Dezember so weit ist“, erzählt Steidl, der nicht denkt, dass es am Dienstag zu Warteschlangen vor den Türen kommt.

Mit einer kleinen Tüte verlässt Michael Brenneis die Rhein-Galerie. „Ich habe nur in der Mittagspause eine Kleinigkeit für meine Schwiegermutter besorgt. Aber das hätte ich sowieso heute oder morgen gemacht, um kurz vor Heiligabend keinen Stress zu haben.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020