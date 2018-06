Warum Mist nach Parfüm duften kann

Museumsdirektor Frank Wieland zeigt ein nachgebautes WC-Häuschen. Hier wird dargestellt, ab wann Menschen Kot als Dünger nutzten. © Venus

Bad Dürkheim.Nashorn-Haufen, Wolfs-Würstchen oder Katzen-Köttel? Zugegeben, tierische Ausscheidungen sind nicht unbedingt das, was man in einer Ausstellung erwarten würde. Doch wie spannend die Thematik ist, zeigt das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim in der Sonderschau „Alles Sch...“. Den Anstoß für das Projekt haben versteinerte Häufchen in 24 Millionen alten Fisch-Fossilien gegeben. „Unsere

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3829 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018