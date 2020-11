Warum Spinnenläufer gute Mitbewohner sind

Rhein-Neckar.Oh Schreck! Mit einem Wahnsinnstempo läuft das Tierchen am späten Abend durch das Wohnzimmer der Verfasserin dieses Textes. Als der Schock der Neugier weicht, beginnt die Recherche: Was war das denn für ein Wesen? Hilfreich ist in solchen Fällen die Bestimmungs-App iNaturalist. Mit ihr kann man Tierarten genauer definieren. Im konkreten Beispiel handelt es sich um einen Spinnenläufer (Scutigera coleoptrata). Dreißig schwarz geringelte Beine, lange Fühler und ein gestreifter Panzer aus sieben Rückenplatten – der Gliederfüßer aus der Klasse der Hundertfüßer stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum und breitete sich schließlich nach der letzten Eiszeit in Europa nördlich der Alpen aus.

Hubert Höfer, Abteilungsleiter Biowissenschaften am Referat Zoologie des Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe, weiß: „Die Art wurde schon vor knapp hundert Jahren in Südwestdeutschland gesichtet. Aufgrund ihres Wärmeanspruchs lebt sie überwiegend in Gebäuden. In den wärmsten Regionen Deutschlands, etwa entlang des Ober- und Mittelrheins, kommt sie zum Beispiel in Weinbergen auch im Freiland vor. Jährlich bekomme er einige Anfragen zu dem Tier.

Ein genauerer Blick auf den nachtaktiven Spinnenläufer lohnt sich. Schnell ist er. „Erwachsene Tiere haben 15 auffällig lange Beinpaare. Sie erreichen damit eine Spannweite von fast 15 Zentimetern, der Körper ist aber nur circa drei Zentimeter lang“, so Höfer.

Fast einen halben Meter pro Sekunde schafft der Spinnenläufer. Damit gehört Scutigera coleoptrata zu den schnellsten Läufern im Reich der Gliederfüßer. Schuld daran sind seine im Vergleich mit anderen Hundertfüßern wenigen Beine, die von vorne nach hinten immer länger werden. Das letzte und längste Beinpaar benutzt er als rückseitige Fühler. Auf Menschen wirkt der Spinnenläufer zumeist unheimlich, in der Welt der Insekten und Spinnen steht der Räuber gar für Lebensgefahr. Er macht sich blitzschnell über seine Beute her, lähmt sie mit einem giftigen Biss und saugt sie aus. Kommt eine Fliege ihm zu nah, kann er sie sogar aus der Luft fangen. „Im Weinbau könnte er von Interesse sein.“ Sein effizientes Jagdverhalten macht den Spinnenläufer also zu einem hilfreichen Mitbewohner. Dem Menschen kann Scutigera coleoptrata auch nicht gefährlich werden, auch wenn sein Gift wohl etwas schmerzhaft sei. Gegen eine Besiedlung der Wohnung mit Scutigera coleoptrata könne man wenig tun, so der Biologe. Da hilft nur eins: Mit einem großen Schraubglas einfangen und irgendwo frei lassen. kako

