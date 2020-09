Was macht Angst mit der Demokratie?

Neustadt/Weinstraße.Angst um das eigene Leben, Angst um den Job, Angst um die persönliche Freiheit – in der Corona-Pandemie haben viele Menschen in ganz unterschiedlichen Facetten Angst empfunden.

Was machen diese Ängste mit unserer Demokratie? Darüber diskutiert der bekannte Fernsehmoderator Michel Friedman mit dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) beim Demokratieforum Hambacher Schloss am 23. September ab 17.30 Uhr. In ihrer Einladung schreiben die Veranstalter von der Stiftung Hambacher Schloss, dass Falschinformationen und Verschwörungstheorien in den vergangenen Monaten Angst verbreitet und Vertrauen zerstört hätten. Die zentrale Fragestellung für das Gespräch der beiden Männer heißt entsprechend, wie es gelingen kann, dass sich Populisten die Krise nicht zunutze machen? Aber: Die Pandemie habe auch positive Seiten gezeigt: Solidarität und Nachbarschaftshilfe sei großgeschrieben worden. Ist es vielleicht sogar gelungen, die Entwicklungen für eine Stärkung der Demokratie zu nutzen?

Weil es vor Ort nur wenige Plätze gibt, gibt es ab 17.30 Uhr einen SWR-Live-Stream aus dem Festsaal. Das SWR- Fernsehen zeigt das Gespräch am 3. Oktober um 10.30 Uhr. sal

