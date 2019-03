Was macht … die Landesgartenschau Landau?

Landau.Die futuristische Stahlkonstruktion im Landauer Südpark gewährt Besuchern Blicke auf Rietburg, Kalmit und Hambacher Schloss. Zu ihren Füßen liegt das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau (LGS), die im Sommer 2016 mehr als 800 000 Menschen in die Südpfalz-Stadt gelockt hat. „Die Blumenschau war Motor und Werbeschub für unsere Stadt und hat vieles angestoßen, was sonst nicht möglich gewesen wäre“, berichtet Oberbürgermeister Thomas Hirsch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Munter wächst laut Hirsch der „Wohnpark am Ebenberg“, der – wie die Landesgartenschau – auf dem ehemaligen Kasernenareal „Estienne et Foch“ liegt und bis 2020 fertig entwickelt sein soll. Rund 2000 Menschen werden hier in 900 Wohnungen ein Zuhause finden. Zudem entstehen etwa 300 Arbeitsplätze. „Laut einer Studie hat unsere Stadt 2500 Wohnungen zu wenig, deshalb entwickeln wir die Landesgartenschau-Flächen schneller als ursprünglich geplant.“ Der Wohnpark am Ebenberg sei äußerst beliebt und biete einen breiten sozialen Mix. So gebe es neben den schicken Stadtvillen auch Mehrfamilienhäuser mit kostengünstigen Mietwohnungen, Büros, Praxen und Räume für die Universität. „Kunststudierende sind erst vor Kurzem in eine Reithalle aus der Kasernenzeit eingezogen.“

Freizeitanlagen sehr beliebt

Zudem stehe der Baubeginn eines außergewöhnlichen Projekts im April an. „Für die aus den 40er Jahren stammende und unter Denkmalschutz stehende Panzerhalle, in der das französische Militär bis zu seinem Abzug eine Werkstatt unterhielt – haben wir eine spannende Lösung gefunden“, berichtet der Oberbürgermeister. Während der LGS waren in dem Relikt aus der militärischen Vergangenheit 18 Themenschauen aus der Welt des professionellen Gartenbaus zu sehen. Nun wird die Halle das Herzstück der neuen Bebauung. „Das äußere Erscheinungsbild – das durch die großen Tore, den Sichtbeton und die Glasfronten geprägt ist – bleibt erhalten“, beruhigt Hirsch. Beim Umbau würden nach dem „Haus-im-Haus-Prinzip“ mithilfe einer Mischkonstruktion aus Massiv- und Holzrahmenbauweise einzelne Wohnelemente in die Halle gestellt. Auf diese Weise entstehen 15 Wohnungen. Gleich nebenan seien 16 barrierefreie Einheiten geplant. Zudem entstehe eine große Tiefgarage für Autos und Fahrräder sowie neben kleinen privaten Gärten auch ein großzügiger grüner Außenbereich, der von den Bewohnern gemeinsam genutzt werden kann. Das Investitionsvolumen des Projekts beziffert Hirsch mit rund 15 Millionen Euro. Außerdem entstünde ein kleines Hotel, das noch in diesem Monat sein Rohbaufest feiert, sowie eine dritte Kindertagesstätte.

Und was haben die Landauer noch von „ihrer“ Gartenschau? Beim Spaziergang durch den „Südpark“ – wie das Gelände mittlerweile heißt – stößt man auf viele „alte Freunde“ aus der LGS-Zeit. So plätschert der renaturierte Birnbach weiter durch den Park und die „Gärten der Pfalz“ laden mit den riesigen rosafarbenen Sitzkiesel-Mandeln zum Verweilen ein. In der Sporthalle trainieren Landauer Vereine, Kletterwände, Kunstrasenfeld, Skateranlage und Spielplätze stehen allen offen. „Der Freizeit-Campus wird gut angenommen“, berichtet Hirsch. Und weil das so ist, überarbeite man gerade die Geländestrecke für Radfahrer. Sicher gebe es auch Interessenskonflikte zwischen Freizeit- und Wohnnutzung – „aber das ist ein Stück weit normal“, so der Stadtchef. Je näher das Gelände an die Innenstadt heranwachse, desto besser greife die Sozialkontrolle. Zudem habe die Stadt Tafeln aufgestellt, die Besucher um Rücksicht auf die Nachbarn bitten. Grillen und Feuer machen sowie das Radfahren seien verboten, Lärm ist zu vermeiden, Hunde müssen an der Leine bleiben und ab 22 Uhr gilt die Nachtruhe.

Auf Erfolgskurs sei die im Zuge der Landesgartenschau entstandene Kleingartenanlage „Am Ebenberg“, die über 34 Parzellen verfügt. Sie wurde im vergangenen Dezember in Berlin zur „schönsten Kleingartenanlage Deutschlands“ gekürt. Die Gärten seien artenreich, bunt und vielfältig, der Anteil der Nutzgärten für Obst und Gemüse sei erfreulich hoch und auch auf den Einsatz synthetischer Pflanzenschutzmittel werde verzichtet, lobte die Jury.

Für den Oberbürgermeister ist die LGS ein „Sommermärchen mit nachhaltigem Effekt“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019