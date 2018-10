Was macht … Grafs Waldgaststätte?

Speyer.Rauschende Hochzeitsfeste, fröhliche Betriebsfeien oder Konfirmationen, für Generationen von Speyerern war „Schusters Waldgaststätte“ – die später als „Grafs Waldgaststätte“ firmierte – ein beliebter Treffpunkt. Sogar Alt-Kanzler Helmut Kohl und der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel sollen das idyllisch gelegene Lokal auf dem Rinkenbergerhof besucht haben. In den vergangenen Jahren war es allerdings still um das Kleinod geworden. Zuletzt stand es leer. Jetzt kommt neues Leben in das Anwesen, wo künftig Pferde wohnen sollen.

Altes Gasthaus abgerissen

„Nächstes Jahr sieht das hier toll aus“, schwärmt Heike Halstenberg, die einen Pferdepensionsstall auf dem 1700 Quadratmeter großen Gelände einrichtet. Investor ist ihr Partner, der Speyerer Geschäftsmann Peter Krauß. „Baustatisch gesehen war das Haus eine Katastrophe“, erklärt die ehemalige Vorsitzende des Speyerer Reitclubs beim Rundgang. Deshalb habe man die Gaststätte abreißen müssen. Im völlig zugewucherten Garten hat das Paar den alten Swimmingpool freigelegt und den kompletten Boden durchgesiebt. „Wir haben in 70 Zentimetern Tiefe 30 Jahre alte Cola-Dosen und sogar einen Föhn gefunden“, erzählt Halstenberg. „Das Haus war ein Labyrinth, bis unters Dach wurde an allen Ecken und Enden etwas in Leichtbauweise hinzugefügt. „Früher war es sehr schön hier. Ich habe in meiner Jugend für zehn Mark in der Stunde im Lokal gekellnert und meine Schwester hat hier geheiratet“, erinnert sich die energiegeladene Speyererin, die sich nun ihren Kindheitstraum vom Reiterhof erfüllen möchte. „Ich wünsche mir einen Ort, an dem sich Pferde und Menschen wohlfühlen“, sagt sie.

Dafür arbeiten Halstenberg und ihr Partner seit zwei Jahren. Da beide die Haltung von Pferden in geschlossenen Boxen ablehnen, wird es eine Herde geben, in der sich die Tiere frei zwischen der Scheune und dem großen Sandauslauf bewegen können. „Das ist unsere Wasserfurt“, zeigt die Nebenerwerbslandwirtin auf einen angelegten Minibach mit Tonboden. Die wieder aufgebaute historische Scheune ist zweigeteilt: „Die eine Seite dient als Heulager und Traktorstellplatz, auf der anderen haben die Pferde ihre wind- und wettergeschützten Ruheflächen“, erzählt die gelernte IT-Beraterin. „Das sind gefederte Spezialmatten – sozusagen Pferdebetten und die Späne dienen als Toilette. Ob die Pferde das so annehmen, wird sich zeigen“, lacht sie mit Blick auf ihre beiden Wallache Aljoscha und Dony, die schon mal Probe wohnen und entspannt auf dem Paddock dösen. Noch knabbern sie ihr Heu an provisorischen Raufen aus Holzpaletten, „aber das Beton-Fundament für die sechs mal sechs Meter große, überdachte Futterstation ist schon fertig“. Wenn die ersten zahlenden Einsteller einziehen, werde alles professionell ausgestattet sein.

Videoüberwachter Paddock

Zudem entstünden in der Scheune ein Putzplatz sowie die Sattelkammer. „Die alten Sandsteinwände stehen noch und die neuen haben wir mit Pfälzer Buntsandstein aus einem Steinbruch in Kaiserslautern gestaltet, so dass alles ganz harmonisch aussieht.“

Neben der Offenstallherde will Halstenberg auch sechs Boxen mit Auslauf anbieten. Rund um den beleuchteten Reitplatz hat die 55-Jährige 340 immergrüne Feuerdorne als Umrandung gepflanzt. „Der weiße Zaun kommt noch, schließlich gehöre ich zur Bonanza-Generation“, sagt sie grinsend. Das benachbarte Balbach-Anwesen, ein ehemaliger Bauernhof, sei mittlerweile kernsaniert worden. Hier werden Umkleideräume mit Duschen und ein Reiterstübchen untergebracht. „Alles, was ich selbst in den Ställen bislang immer vermisst habe.“

Für ihre Einsteller hat sich Halstenberg deshalb ein Baukasten-System ausgedacht: Von Futterservice, Abäppel-Dienst und Koppel-Shuttle bis hin zur Gabe von Medikamenten und dem An- und Ausziehen von Decken könne man alles buchen.

„Wir longieren oder reiten die Pferde auch, wenn die Besitzer verreisen. Man kann also für vier Wochen nach Neuseeland fahren und das Pferd ist trotzdem rundum gut versorgt.“ Zudem bekomme jeder Besitzer einen Link zur Videoüberwachungskamera und könne seinen Liebling sogar beobachten. Wenn das Konzept aufgeht, wird die alte Waldgaststätte vielleicht bald wieder ein beliebter Treffpunkt sein.

