Was macht … „Shorty“?

Gerolsheim.Auch ein Hundeleben hat Höhen und Tiefen. Filmhund „Shorty“, der schon im „Tatort LU“ mitspielte, und Besitzerin Sandra Gunzelmann haben schwierige Wochen hinter sich. Der bald neun Jahre alte Retriever mit der Extraportion Charme überstand im Frühjahr eine heikle Krebsoperation. Inzwischen ist er wieder topfit – und am heutigen Donnerstag zu Dreharbeiten bei der „Soko Köln“ im Rheinland engagiert. Am Wochenende absolviert „Shorty“ Auftritte bei der Messe „Mein Hund“ auf dem Mannheimer Maimarktgelände.

Dort sitzt er neben seinem Frauchen in der Jury zum Wettbewerb Deutschlands schönster Filmhund („Germany Movie Dog“). Für „Shorty“ hat mit diesem Casting alles angefangen vor sechs Jahren: Er gewann mit pfotenweitem Abstand und ist seither im Filmgeschäft abonniert auf die „Rolle des Guten“.

An der Schnauze des Golden Retrievers färbt sich langsam das Fell grau, die Ohren arbeiten nicht mehr ganz so fein wie früher und die strahlenden großen dunklen Augen werden weiser. „Doch wenn er junge Artgenossen trifft, gibt er auf einmal den Jungspund“, erzählt Bankkauffrau Gunzelmann, die sich einen Hund wünschte, „seit ich zwei Jahre alt war“. Mit „Shorty“ erfüllte sich die heute 30-Jährige den Lebenstraum und aus den beiden wurde ein unzertrennliches Team.

Familienhund im „Tatort“

Im Juni 2017 etwa schwänzelte „Shorty“ als „Mr. Mosly“ an der Seite von Johannes B. Kerner durch die erste Sendung des ZDF-Quiz „Da kommst Du nie drauf“. Im September 2015 wurde die „Tatort“-Folge „LU“ ausgestrahlt, in der „Shorty“ einen Familienhund mimte. An seinem Einsatz jedenfalls lag es wohl nicht, dass diese Lena-Odenthal-Episode eher lahm daherkam.

Bei diesen Dreharbeiten lernte „Shorty“ übrigens auch Schauspieler Jürgen Vogel kennen – ein echter Hundefreund, wie sich in ausgedehnten Kraul-Momenten herausstellte. Ob ihr Hund heute auch die Darsteller von Kriminalhauptkommissarin Vanessa Haas (Vanessa Haas) oder ihrem Kollegen Matti Wagner (Pierre Besson) persönlich trifft, wusste Gunzelmann vorab nicht.

Welche Aufgabe „Shorty“ heute in Köln gestellt wird, darf die Pfälzerin nicht verraten, obwohl sie das Drehbuch vorab studieren durfte. „Shorty“ ist längst sehr routiniert am Set. Seine Spezialität ist Apportieren, wenn es sein muss, trägt er auch eine Waffe im Maul, auch wenn Hunde nicht so gerne Metall zwischen die Zähne klemmen. „Das können wir alles trainieren“, weiß Gunzelmann. Mehr als 50 Tricks beherrscht der hellblonde Vierbeiner aus dem Effeff. „Trickdogging“ heißt das Training, bei dem Hunden kleine Kunststückchen professionell gelehrt werden. Sandra Gunzelmann ist Expertin und bietet auch Kurse an.

„Shorty“ ist wie viele seiner Rasse mit dem „Please to will“-Gen ausgestattet, der Erbanlage des Gefallen-Wollens. Ist er gut gelaunt – und anderes kommt eigentlich nie vor – probiert er beim Posieren vor der Kamera auch schon einmal sein ganzes Repertoire durch, bis das passende, gewünschte Kunststückchen bestärkt wird. Mit einem Leckerchen oder einem Lob.

Das hilft auch bei den vielen Werbe-Fototerminen, die „Shorty“ schon erlebte. Aktuell ist er unter anderem Markenbotschafter für hochwertige Hundebetten. Und für eine Elektronikmarktkette „prüft“ er Handy-Schutzfolien auf Zahn und Klaue. Neulich sei sie hier in solch einem Markt auf die Suche nach den Produkten gegangen und prompt vor einem Monitor, über den der Videoclip mit ihrem Hund lief, von Mitarbeitern „enttarnt“ worden.

Bangen musste Gunzelmann, als ihrem Vierbeiner im April in einer Tierklinik ein Knoten an der rechten Seite herausoperiert wurde. „Es war ein sehr aggressiver, bösartiger Krebs“, erzählt sie traurig. In der Folge gab es Komplikationen, die lange Naht platzte auf und blieb lange entzündet. Acht Wochen lang bangte die Hundebesitzerin, dann schloss sich die Wunde endlich. „Zur Belohnung haben wir Urlaub am Meer gemacht.“ Im niederländischen Zeeland kehrten „Shortys“ Kräfte zurück. Dass die Zeit mit ihm endlich ist, weiß Gunzelmann. Ob ihm ein „Brüderchen“ noch einmal Jugendlichkeit zurückgeben könnte? Die Pfälzerin denkt „intensiv“ über vierbeinigen Familienzuwachs nach. „Die Rasse steht schon fest“, sagt Gunzelmann – „auch wenn ,Shorty’ natürlich einmalig ist“.

