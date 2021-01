Wasser wieder weich

Heidelberg.Die Haushalte in den oberen Hanglagen von Handschuhsheim und Neuenheim werden ab dem heutigen Samstag wieder mit Trinkwasser aus den Heidelberger Quellen versorgt. Das gilt auch für die Haushalte entlang der Neuenheimer und Ziegelhäuser Landstraße bis hin zum Haarlass, wie die Stadtwerke Heidelberg in einer Pressemitteilung bekanntgaben. Eine technische Störung in einer Aufbereitungsanlage konnte schneller als gedacht behoben werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021