Wasserpfeifentabak mit Betonmischer hergestellt – Ermittlungen gegen neun Verdächtige

Die Beschuldigten sollen den Tabak zum Preis von 27 bis 37 Euro pro Kilogramm veräußert haben. Versteuerter Wasserpfeifentabak einer gängigen Marke kostet im Bundesgebiet derzeit etwa 60 Euro pro Kilogramm. „Bei Zugrundelegung des Mindeststeuersatzes von 22 Euro pro Kilogramm Wasserpfeifentabak ergibt sich eine nicht entrichtete Tabaksteuer in Höhe von mindestens 99 000 Euro“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Bereits am 24. April 2018 wurden insgesamt sechs Wohnungen sowie zwei als behelfsmäßige Küchen genutzten Räumlichkeiten durchsucht. Die Durchsuchungen fanden in Südbaden, Württemberg, Bayern und im Rhein-Neckar-Raum statt. Dabei wurden Unterlagen in Papierform sowie elektronische Datenträger sichergestellt.

Derzeit werden gerichtliche Beschlüsse vollstreckt und das Vermögen der mutmaßlichen Beteiligten vorläufig sichergestellt, „um den staatlichen Zugriff auf das Vermögen im Fall einer Verurteilung zu sichern“. Die Ermittlungen dauern an.