Wechselunterricht in Speyer

Speyer.Bei den Corona-Infektionszahlen für die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner liegt Speyer mit 328 (Stand Freitag, 14 Uhr) weiter auf dem Spitzenplatz in Rheinland-Pfalz. Zwar gelten Seniorenheime und die AfA als „Hotspots“, dennoch soll es ab 2. Dezember an allen Speyerer Schulen Wechselunterricht geben. Schüler der Klassen 8 bis 12 werden – täglich wechselnd – online zu Hause und an der Schule unterrichtet, für alle anderen bleibt es bei Präsenzunterricht. Eine Entscheidung ist nach Angaben der Aufsichtsbehörde ADD am Freitagmittag nach Beratungen mit allen Speyerer Schulleitern gefallen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020