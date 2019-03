Bad Dürkheim.Tausende Weinfreunde haben sich am Wochenende auf den Weg durch die Dürkheimer Weinberge gemacht. Auf einem sechs Kilometer langen Rundweg boten Winzer bei der „Weinbergnacht“ an 13 Pavillons Wein und Spezialitäten an. Dabei wurde die Landschaft bei der „größten Open-Air-Weinprobe der Pfalz“ zwei Nächte lang mit Installationen beleuchtet (Bild). jei (Bild: ruffler)

