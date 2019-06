Weiblicher „Thai-Hahn“ kräht am besten

Göcklingen.Die Titelverteidigerin tritt mit einem Handicap an: Martina Gebhard hat eine Wurzelbehandlung hinter sich. „Ich bin wund im Mund“, sagt sie, als sie auf die Bühne tritt. Vielleicht stapelt die mehrmalige Deutsche Meisterin damit aber auch bewusst tief. Denn als sie ihr lautes, durchdringendes „Uh-uh-uuuuuuuu“ ins Mikro kräht, ist von Zahnschmerzen keine Spur. Das Publikum jubelt.

Das 900-Seelendorf Göcklingen irgendwo in den sommergrünen Weinbergen hinter Landau am Pfingstsonntag: Zum sechsten Mal findet dort die „Deutsche Gockelkrähmeisterschaft“ statt. Die Straßenränder sind zugeparkt, die Helfer müssen immer mehr Bierbänke und -tische aufstellen. Rund 3000 Besucher sind dem Veranstalter nach zu „Göcklingen kräht“ gekommen.

Der Mann, der sich das alles ausgedacht hat, trägt eine rot-glitzernde Pailletten-Fliege zur grünen Latzhose: Gerhard Hoffmann ist Winzer und selbsternannter „satirischer Kulturbeobachter des Dorfes“. Ausgedacht habe man sich das alles 2011 oder 2012, erzählt Hoffmann. „Am Sonntagmittag war auf dem Weinfest immer tote Hose.“ Also suchte er nach einer Möglichkeit, die Leute bei Laune zu halten. Da kam ihm die Idee mit dem Krähwettbewerb für Menschen. Schließlich ist der Hahn Göcklingens Wappentier. „Ich dachte erst, das sei eher was für Kinder. Aber die haben sich erstmal geziert“, erzählt Hoffmann. „Also haben es die Papas gemacht, die schon die eine oder andere Schorle getrunken hatten.“

Sowohl Männer als auch Frauen können zwischen zwei Kategorien wählen: Hahn oder Henne – krähen oder gackern also. Kinder starten in der Kategorie Küken. Eine vierköpfige Jury bewertet die Darbietungen. „Es geht um den Gesamteindruck“, erklärt Juror und CDU-Politiker Thomas Gebhart, ansonsten Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Es geht also nicht nur um die „Pflicht“, um Stimme, Rhythmus und Authentizität. Sondern auch um die B-Note.

In Flossen und Leggins

Für die haben sich einige Kandidaten mächtig ins Zeug gelegt: Jochen und Markus etwa, die ihre Nachnamen lieber nicht verraten wollen, weil „das hier eh schon alles peinlich genug ist“: Sie watscheln im wahrsten Wortsinne in Flossen auf die Bühne. Die Mühe lohnt sich: Die beiden „Rheinhessischen Spezialhühner“ holen den Titel im Gackern.

Besonders aufreizend ist das Hahnen-Beinkleid von Jörg Bihr. Der 60-Jährige aus Rosenfeld bei Tübingen kann allerdings nichts für die knallenge, durchsichtige Leggins, die den Blick auf sein kräftiges Beinhaar freigibt: Der begeisterte Hühnerbesitzer hat sowohl das Kostüm als auch die Wettbewerb-Teilnahme von Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen – inklusive gemeinsamem Wochenende in der Pfalz: „Ich hatte keine Wahl.“Auf der Bühne geht es derb zu, die Witze sind oft zotig. Im Gedächtnis bleibt, wer sich zu den Hühner-Lauten noch ein bisschen mehr einfallen lässt. Martina Gebhard zum Beispiel kann sich zwar nicht zur Titelverteidigung krähen, erhält dafür aber einen Sonderpreis für die beste Performance: Sie bedrängt als Hahn auch noch Moderator Gerhard Hoffmann, um einen gefiederten Paarungsakt nachzustellen. Ben Salzner, Moderator des Radiosenders RPR.1, der den Wettbewerb als Medienpartner unterstützt, bringt das Kunststück fertig, ein rohes Ei aus seinem Kostüm plumpsen zu lassen.

Auch ein „Hahn“ aus Bangkok steht auf der Bühne: Karnda Vaidyanuwat. Schon im vergangenen Jahr besuchte die Thailänderin, die zeitweise in Unterfranken lebt, das Volksfest als Gast – dieses Mal kam sie wieder, um mitzumachen. Sie bittet das Publikum um Entschuldigung: „Bei uns krähen die Hähne anders, nicht Kikeriki. Ich werde es machen wie ein Thai-Hahn.“ Was sie dann ins Mikro kräht, hört sich aber auch für Pfälzer Ohren sehr authentisch an. Das findet auch die Jury: Der Meistertitel in der Kategorie „Krähen“ geht in diesem Jahr nach Thailand.

