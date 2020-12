Weihnachten in der Kirche – so Gott will

Rhein-Neckar.Das Telefon im Pfarrbüro steht nicht still. Menschen rufen an, um sich für Gottesdienste anzumelden oder fragen nach den Anfangszeiten der Christmetten. Nebenbei konferiert Pfarrer Josef Damian Szuba per Video mit Kollegen aus anderen Pfarreien und dem Bistum Speyer, um auch in Corona-Zeiten Weihnachten feiern zu können. „Ich bin Theologe und Hygieneexperte in einer Person“, sagt der katholische Geistliche, der die Pfarrei Heilige Katharina von Siena in der Ludwigshafener Gartenstadt leitet, die fünf Gemeinden umfasst.

Empfangsdienst stark belastet

Szuba ist einer von vielen Geistlichen in der Region, die immer neue Ideen entwickeln, damit die Kirchen auch in der Pandemie Orte der Hoffnung und Begegnung bleiben können. „Wir haben sicherheitshalber beide Christmetten von 22 Uhr auf 16 Uhr am Nachmittag verlegt, um mit der Ausgangssperre keine Probleme zu bekommen. Es gab unterschiedliche Aussagen, ob man trotzdem in die Kirche gehen darf oder nicht“, schildert Szuba.

Nun rufe man alle angemeldeten Besucher an und informiere sie über die geänderten Anfangszeiten. „Das ist der Vorteil der Kontakterfassung, denn jetzt haben wir alle Telefonnummern.“ Damit ändere sich natürlich auch das Programm für den ehrenamtlichen Empfangsdienst, der seit Mai das Hygienekonzept umsetze. „Nach den Anweisungen des Bistums habe ich die Leute geschult, und alle haben sich gut eingearbeitet. Nun kontrolliert einer die Namen auf der Anmeldeliste und ein Zweiter überwacht, dass sich jeder die Hände desinfiziert und eine Maske trägt.“ Seit 15. Dezember müsse man aber auch die genauen Plätze anweisen, „wie im Kino“. Die wenigen Ehrenamtlichen seien langsam am Limit. „Da das noch eine ganze Weile so weitergeht, muss ich dringend neue Leute für diese Aufgabe gewinnen.“ Von spontanen Besuchen in der Christmette rät der Pfarrer dringend ab. „Die Messen sind jetzt schon ausgebucht.“

Mit digitalen Angeboten, Gottesdiensten in Schichten oder Weihnachts-Wegen möchten die evangelischen Kirchengemeinden in der Pfalz ein besonderes Fest gestalten. Um möglichst vielen Menschen Gelegenheit zum gemeinsamen Gebet zu geben, organisiert die protestantische Kirchengemeinde Schifferstadt für Familien im Freien einen Weg nach Bethlehem mit fünf Stationen, der durch den Wald am Vogelpark führt. „Schon an der ersten Station – der verpflichtenden Registrierung – wird klar, dass sich auch Maria und Josef nicht ausgesucht haben, wo sie sich am Ende von Marias Schwangerschaft aufhalten“, berichtet Organisator Heinrich Schmith. In Bethlehem, dem „Haus des Brotes“, wie die deutsche Übersetzung lautet, erhalte jede Familie „unter hygienischen Bedingungen“ eine Scheibe Brot zum Teilen. „An der letzten Station ist Raum, um mit den Hirten das Christuskind zu verehren, Weihnachtslieder anzuhören und zu beten.“

Anmeldepflicht gilt überall

Anmeldepflicht für alle Gottesdienste herrscht auch in der Heidelberger Jesuitenkirche. „Normalerweise kommen an den Weihnachtsfeiertagen bis zu 600 Gläubige zur Messe“, berichtet Pfarrer Johannes Brandt. Der Geistliche ist als leitender Pfarrer der Heidelberger Stadtkirche auch für die zwölf katholischen Gemeinden der Universitätsstadt zuständig. Da die Gesangsbücher in der Kirche wegen der Ansteckungsgefahr auch an Weihnachten geschlossen bleiben müssen, ermutigt Brandt die Gemeindemitglieder zum Summen der Weihnachtslieder im Gottesdienst. Das klinge zwar etwas befremdlich, aber irgendwie funktioniere auch diese Methode. Da die Gottesdienst-Plätze gerade an Weihnachten sehr begehrt sind und wegen der geltenden Abstandsregeln jede zweite Kirchenbank leer bleiben muss, ist die Sekretärin der Katholischen Stadtkirche Claudia Jörger im Dauereinsatz.

„Viele sind verunsichert. Wegen der Ausgangssperre wissen sie nicht, ob der abendliche Besuch in der Kirche noch erlaubt ist, deshalb rufen sie hier an.“ Der Besuch eines Gottesdienstes sei auch an Abenden erlaubt, stellt Pfarrer Brandt klar. Wie der Arztbesuch und die Fahrt zur Arbeit, gelte auch der Gottesdienst als triftiger Grund, das Haus während der Ausgangssperre zu verlassen. Zumindest verhalte es sich wenige Tage vor Heiligabend so.

„Unsere Christmetten bleiben auf dem 16-Uhr-Termin“, betont Josef Szuba, der das Improvisieren mittlerweile gewöhnt ist. „Wir sind auf alles vorbereitet und sehen nichts mehr als selbstverständlich an. Wie der biblische Jakobusbrief vor allzu großer Selbstsicherheit warnt, setzen wir nun auch hinter alle Pläne den Satz: So Gott will und wir leben! Die Pandemie lehrt uns, mit dieser Vorläufigkeit klarzukommen.“ (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020