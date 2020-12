Weihnachtsbäume am Karlstern

Mannheim.Die Freunde des Karlsterns verkaufen am Samstag, 12. Dezember, jeweils von 9 bis 15 Uhr, im städtischen Forst-Betriebshof an der Waldpforte 201 frisch geschlagene Weihnachtsbäume. „Wir können dort die Hygieneregeln einhalten und haben uns, trotz Corona, entschieden, auch 2020 wieder Bäume zu verkaufen“, erklärt Vorsitzender Wolfgang Katzmarek. Natürlich müsse Maske getragen und Abstand gehalten werden. Angeboten werden ausschließlich Nordmanntannen aus kontrolliertem deutschem Anbau. Der Verkaufserlös fließt in die Aktivitäten der Freunde für den Erhalt des Käfertaler Waldes.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020