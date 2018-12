Weihnachtsmarkt dauert länger

Neckarsteinach.„Die Premiere ist gelungen“, zieht der Bürgermeister von Neckarsteinach, Herold Pfeiffer, eine Zwischenbilanz. Zum ersten Mal lädt der „Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen“ nämlich an allen vier Adventswochenenden zum Bummeln ein. „Bislang waren Vereine und Gewerbetreibende nur am ersten Wochenende auf dem Parkplatz und im Bürgerhaus ,Zum Schwanen’ aktiv“, schildert der Rathauschef. Nun böten Buden im Schwanengarten und im Bürgerhaus mit etwa 30 Ausstellern eine Verlängerung. Geöffnet ist samstags von 14 bis 21 und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Hintergrund ist laut Pfeifer, dass es 2018 keinen Weihnachtsmarkt am Stift Neuburg in Heidelberg gibt. So sei ein Teil der Standanbieter im Neckartal einfach ein bisschen weiter „gewandert“. Wenn das Konzept aufgeht, könnten bald noch mehr Aussteller hinzukommen. sin

