„Weingut-Wader-Welt bleibt spannend“

Neustadt.Neustadt. „Bei uns steht gerade Vieles auf der Kippe - Neues vom Weingut Wader am Freitag im Ersten“, sagt Hauptdarstellerin Leslie Malton alias Käthe Wader. Dann nagelt sie ein Schild mit der Aufschrift „Wegen familiärer Angelegenheiten vorübergehend geschlossen“ an das hölzerne Hoftor. „Den Aufsager müssen wir leider noch mal machen, da ist ein Flieger mit drauf“, ruft Regisseur Tomy Wigand nach einem Toncheck. Die Stimmung bei den Dreharbeiten für die Winzerfamilien-Saga „Weingut Wader“ in Hambach ist entspannt. Bis Donnerstag dreht die ARD Tochter Degeto in der Schlossstraße die Teile drei und vier der TV-Reihe. Mehr als vier Millionen Menschen haben jede der ersten beiden Folgen um den erbitterten Erbschaftsstreit unter Winzern im Herbst 2018 verfolgt.

Immer wieder bleiben Wanderer stehen und schauen dem bunten Treiben vor dem Weingut Schäffer unterhalb des Hambacher Schlosses zu. Zwischen Kameras, Mikrofonen, Tontechnik und Materialtrucks warten die Hauptdarstellerinnen Leslie Malton und Henriette Richter-Röhl auf ihren Einsatz. Allerdings schwingt zum Abschluss der Dreharbeiten auch Wehmut mit: „Das Team hat 46 Tage in der Pfalz gearbeitet, das schweißt zusammen und uns allen fällt der Abschied von dieser herrlichen Region schwer“, erzählt Produzentin Katrin Haase, die sich die Geschichte um die Winzerfamilie ausgedacht hat. Gedreht wurde auch in Deidesheim, St. Martin und beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt.

Tagesgeschäft im Wingert

Für den echten Winzer Andreas Schäffer gehört das Fernsehteam fast zur Familie. „Ich habe das Set gerne hier auf meinem Weingut. Und in Hambach bin ich mittlerweile nur noch der Herr Wader“, verrät er schmunzelnd. Das Tagesgeschäft im Wingert gehe trotzdem normal weiter: „Wir machen gerade Laubarbeit und bereiten im Keller eine Füllung Rotwein vor.“ Die Schauspielerei findet der Neustadter „sehr interessant. Aber vor die Kamera möchte ich lieber nicht.“

„Stellprobe für Bild 19 bitte“, ruft Regisseur Wigand über den Hof. „Das ist eine eher emotionale Szene“, sagt Haase und bittet die Zuschauer um Ruhe. Nach wenigen Minuten steht das Bild, und alle versammeln sich zum Mittagessen an den Biergarnituren im Schatten großer Kastanienbäume. „Mir macht die Arbeit in der Pfalz sehr viel Freude“, erzählt Henriette Richter-Röhl, die Anne Wader spielt. „Als mein Mann, die beiden Kinder, die Großeltern und unsere beiden Hunde zu Besuch waren, haben wir alle in einem Ferienhaus gewohnt. Und wenn ich nach langen Drehtagen heimgekommen bin, haben wir auf der Terrasse gegessen und es war fast wie im Urlaub“, schwärmt sie. Der Rückkehr nach Berlin sieht sie nun mit gemischten Gefühlen entgegen: „Man gewöhnt sich an die Ruhe hier - die wird mir fehlen.“

Ihre Kollegin Leslie Malton fühlt sich in ihre Teenagerzeit in Wien zurückversetzt: „Die Pfalz erweckt eine Seite in mir, die sich sehr vertraut anfühlt und für die nicht oft Zeit ist.“ Dass „Weingut Wader“ beim Publikum so gut ankommt, liegt nach Maltons Überzeugung an der von Wigand so eng verwobenen Familiengeschichte: „Wenn man an einem Faden zieht, entwickelt sich daraus sehr viel. Und das ist etwas, das ganz viele Menschen angeht.“

Der aus Schwaben stammende Regisseur nimmt ein paar Anleihen des Pfälzer Dialekts mit nach Hause. „Ich ertappe mich immer häufiger dabei, ,Alla hopp’ zu sagen.“ Mit der Arbeit in Hambach ist Wigand sehr zufrieden. „Es ist uns gelungen, glaubwürdige Geschichten um das Wein machen zu erzählen.“ So pachte Anne Wader einen wilden Wingert, wo sie Naturwein anbauen will. „Bei der Recherche habe ich gelernt, dass das hier einige Winzer tun und es auch ganz schön schiefgehen kann.“ Damit seien bereits die ersten Anknüpfungspunkte für neue Folgen gesponnen. „Das Wiedersehen im nächsten Sommer ist gesichert, und es bleibt spannend in der Wader-Welt“, verspricht Wigand.

Aufnahmeleiter Mathias Krämer muss nicht so lange auf ein Wiedersehen warten. Er hat sich so in die Pfalz verliebt, dass er mit seiner Familie von Frankfurt nach Hambach ziehen möchte. „Aber erstmal heiraten wir im August genau hier“, sagt er und deutet vielsagend auf das Weingut Schäffer hinter sich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019