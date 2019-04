Weinheim: Autofahrer prallt ungebremst gegen Hauswand

Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Weinheim gegen eine Hauswand geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam der Mann gegen 16 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Birkenauer Talstraße am Ortseingang Weinheim von der Straße ab und krachte ungebremst in eine Hauswand. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehrleute sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle. Auslaufende Flüssigkeiten wurden aufgefangen und gebunden. Ein Abschleppunternehmen wie auch eine Firma für die Straßenreinigung wurden von der Polizei verständigt. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Birkenauer Talstraße teilweise voll gesperrt werden.