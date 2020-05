Weinheim: Opfer schwebt in akuter Lebensgefahr

Der 57-Jährige, der am Mittwochabend in Weinheim mehrfach mit einem Messer angegriffen worden ist, schwebt weiter in akuter Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Der Meldung zufolge wurde der Mann notoperiert. Der mutmaßliche Täter, ein 40-Jähriger, war nach Angaben der Polizei der Nachbar des Opfers.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer zunächst vor ihrem Wohnhaus in Streit geraten. Die Auseinandersetzung habe sich über die B 3 bis zum gegenüberliegenden Gelände einer Tankstelle verlagert. Dort stach der Mann mit einem Klappmesser zu. Bei Täter und Opfer handelt es sich nach Angaben der Polizei um Männer türkischer Nationalität.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Neben der Tatwaffe hatte er ein weiteres Messer in der Hosentasche. Zudem war er alkoholisiert. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Anschließend brachten Beamte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Hintergründe der Tat seien nach wie vor unbekannt, die Ermittlungen dazu laufen weiter.