Weinheimer Kinder in Zeltlager erkrankt

Weinheim/Bitburg.Weil sie über Brechreiz, Durchfall und Kopfschmerzen klagten, sind 13 Jugendliche aus Weinheim aus einem Zeltlager in der Eifel in Krankenhäuser gekommen. Wie ein Sprecher des Eifelkreises Bitburg-Prüm mitteilte, konnten zwei Kinder die Krankenhäuser bereits gestern Vormittag wieder verlassen. Die Symptome waren in der Nacht zu gestern bei den Kindern zwischen zehn und 15 Jahren aufgetreten. Die Ursache war zunächst unklar. Das zuständige Gesundheitsamt leitete eine Untersuchung ein. Ob die insgesamt 84 Jugendlichen einer katholischen Jugend das Zeltlager in Körperich fortsetzen werden, war nach Angaben des Kreissprechers noch unklar. lsw