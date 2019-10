Weinort feiert

Weinheim.Das 72. Bergsträßer Winzerfest Lützelsachsen feiert der Weinheimer Weinort von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Oktober. Bereits ausverkauft ist das Festkonzert mit der Band Allgäu Power Bagasch am Freitag in der Gemeindehalle. Am Samstag findet dort ab 19.30 Uhr die Krönung der Weinhoheiten statt – von Winzerkönigin Miriam und ihren Prinzessinnen Sarah und Lisa.

Anschließend spielt die Tanzcombo Empire. Am Sonntag zieht ab 14 Uhr der Festzug durch die Gassen des Ortes. Das Fest klingt ab 18 Uhr mit Livemusik von Martin Böhm in der Gemeindehalle aus. mav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.10.2019