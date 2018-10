Weinort Hambach wird Filmkulisse

Neustadt.Die ARD-Fernsehserie „Der Winzerkönig“ mit Drehort Rust im österreichischen Burgenland bekommt möglicherweise mit einer neuen Serie aus der Winzerbranche Konkurrenz – mit Drehort Hambach an der Deutschen Weinstraße. Am 2. und 9. November laufen in der ARD ab 20.15 Uhr die ersten beiden 90-Minuten-Folgen des Familiendramas „Weingut Wader – Die Erbschaft“, einem erbitterten Erbschaftsstreit unter Winzern, das überwiegend im Weingut Schäffer in Hambach und in den umliegenden Weinbergen gedreht wurde.

„Wenn die Einschaltquoten aus ARD-Sicht stimmen, geht es weiter“, sagte Alois Schmitt, der in dem Weingut mit dem volkstümlicheren Namen „Schloss Geispitz“ den gastronomischen Betrieb leitet. Dann kommen Schauspieler, Kameraleute, Techniker und Regisseur Tomy Wigand ab Frühjahr 2019 wieder in die Pfalz. Viele Hambacher hoffen auf eine Fortsetzung, denn sie sind als Komparsen dabei. Rund 400 bewarben sich im vergangenen Jahr, als die TV-Leute den Weinort Hambach erstmals zum „Set“ machten.

Die ersten Sendetermine werden für die Hambacher zu einem echten Schauspiel: Im Weingut wird auf zwei Großleinwänden das Geschehen für rund 300 Gäste in Vinothek, Scheune und einem Zelt übertragen. Dabei kann man einen Riesling mit dem Namen „Am Set“ trinken, der erst nach den letztjährigen Dreharbeiten gelesen wurde und beachtliche 98 Grad Oechsle auf die Mostwaage brachte. „Dark Wader“ heißt ein Rotwein, der ebenfalls seinen Namen aus dem TV-Film schöpft. Anmeldung unter Telefon 06321/28 59 oder 0151/20 13 82 33. rs

