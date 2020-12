Weinstraße punktet bei Gutachtern

Landau/Neustadt.Als erste Region in Rheinland-Pfalz hat die Deutsche Weinstraße am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz die Zertifizierung „Nachhaltiges Reiseziel“ verliehen bekommen. Peter Zimmer, Geschäftsführer des Zertifizierungsbüros Futour, übergab der Urlaubsregion Deutsche Weinstraße symbolisch das Zertifikat. Bereits vor dem Zertifizierungsprozess hat die Urlaubsregion Deutsche Weinstraße verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht. „Herausragend zu nennen ist dabei das große ehrenamtliche Engagement vor Ort, das hohe Bewusstsein für die eigenständige Kultur und deren Produkte, die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Weinbau“, so Zimmer.

Beliebt wegen Wald und Wein

Die Weinstraße ist bei Urlaubern wegen ihrer landschaftlichen Charakteristik aus Wald und Wein beliebt. Die Region punktet bei den Gutachtern aber auch mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und malerischen Ortsbildern. Mit der Auszeichnung als nachhaltiges Reiseziel könne sich die Deutsche Weinstraße ab sofort am Markt positionieren und weiterentwickeln – und das auf nationaler und internationaler Bühne, so die „Preisverleiher“. Für alle, die ihren Urlaub umweltbewusst verbringen möchten, diene das Zertifikat als Orientierung. Der Tourismus sei ein entscheidender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in der Region ist, sagte Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Kreises Bad Dürkheim, als einer der Empfänger des Zertifikates. red/sal

