Weinstraßen-Erlebnistag im Zeichen des Rieslings

Beginn der Rebblüte steht bevor

Die Winzer an der Deutschen Weinstraße sind indessen mit dem Zustand ihrer Wingerte hochzufrieden: „Wir können am Wochenende mit dem Beginn der Rebblüte rechnen“, sagte Weinbauexperte Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt, „nur 2007 und 2011 gab es eine solch frühe Rebblüte.“ Was die Winzer jetzt noch schrecken könnte, wären im Laufe der Rebentwicklung im Sommer Hagel oder extreme Trockenheit. rs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018