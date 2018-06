Weiter Verspätungen und Ausfälle

Anzeige

Rhein-neckar.Der Ausbau der S-Bahn in der zweiten Stufe läuft zügig weiter. Aber an einigen Knackpunkten wird der Nahverkehr der Zukunft noch ausgebremst. Das ist bei der Versammlung des Zweckverbandes (ZRN) vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gestern in Mannheim deutlich geworden. So sorgen weiter technische Mängel an den Fahrzeugen des Main-Neckar-Ried-Express für Ausfälle und Verspätungen. Und in Laudenbach und Oftersheim verweigert die öffentliche Hand offenbar zum ersten Mal in der Geschichte der S-Bahn Rhein-Neckar die Zuschüsse für den Einbau von Aufzügen an den Gleisen, die Barrierefreiheit garantieren. Auf dem Klageweg wollen sich die Verkehrsanbieter nun dagegen wehren.

Kein Zuschuss für Aufzüge: Beim Bahnhofausbau in Laudenbach hat der Bund die Förderung eines Aufzuges von der Ostseite in die Unterführung abgelehnt. Auch in Oftersheim wurde eine Unterstützung des für den barrierefreien Ausbau nötigen Aufzugs abgelehnt. Wie VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik erklärt, ist das ein „Novum in der Förderungsgeschichte“. Da ein Widerspruch gegen diesen Bescheid abgelehnt wurde, gehe man nun den Klageweg. Rhein-Neckar-Kreis und VRN hätten die Bahn AG dazu bewegt, eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln anzustrengen.

Technische Mängel: Weiter Ärger gibt es mit den Fahrzeugen, die den Main-Neckar-Ried-Express bedienen. Der gehört zwar nicht im eigentlichen Sinn zur S-Bahn, greift aber über die beiden nördlichen Linien (Mannheim/Groß-Rohrheim und Mannheim-Friedrichsfeld/ Zwingenberg) und ist damit wichtiges Element des Nahverkehrskonzepts. „Es gibt viele Beschwerden, auch zu Recht, wegen Verspätungen und Ausfällen“, weiß Malik. „Dieser Zustand wird aber wahrscheinlich noch eine Weile andauern“, fügt der VRN-Geschäftsführer hinzu. Der Grund seien technische Mängel an den Fahrzeugen sowie Verzögerungen bei der Auslieferung. Nach einer Krisensitzung Ende März habe Bombardier zugesichert, dass bis Juli 2018 alle bestellten Fahrzeuge ausgeliefert werden, hofft Malik, dass die Probleme nun ausgeräumt werden.