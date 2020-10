Weitere Autofahrerin stirbt nach Unfall bei Landau

Landau.Nach dem Tod einer 56-Jährigen bei einem Frontalzusammenstoß bei Landau ist am Sonntag auch die mutmaßliche Unfallverursacherin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag die 63-Jährige ihren schweren Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Samstag. Aufgrund des Schadens und einer Zeugenaussage sei davon auszugehen, dass die 63-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten war und dort mit dem Wagen der 56 Jahre alten Frau aus Baden-Württemberg zusammenprallte. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn kam, war zunächst unklar.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020