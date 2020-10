Weltkriegsbombe sicher entschärft

Ketsch.Sechs Stunden herrschte am Dienstag in Ketsch so etwas wie Ausnahmezustand. Grund dafür war eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die Bauarbeiter gegen 11 Uhr in der Enderlestraße beim Erdaushub gefunden hatten. Die Folge war eine weiträumige Evakuierung der Umgebung. Um kurz nach 17 Uhr kam die Entwarnung: „Die Bombe ist entschärft“, teilte Polizeisprecher Dieter Klumpp mit.

Nach dem Fund liefen schnell die Maßnahmen an. Die Ketscher Feuerwehr sorgte für die ersten Absperrungen und Evakuierungen im Nahbereich rund um die Gefahrenstelle. Schnell wurden weitere Einsatzkräfte aus der ganzen Region zusammengezogen wurden, so unter anderem die Feuerwehren aus Brühl, Oftersheim, Eppelheim und Altlußheim. Stundenlang waren Martinshörner zu hören.

Sicherheitsradius von 200 Metern

Video Lokales Ketsch: 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden - 01:05 Ketsch, 28.10.2020: Bei Erdaushubarbeiten auf einem Grundstück in der Schillerstraße in Ketsch ist am Mittwochmittag eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ketsch, 28.10.2020: Bei Erdaushubarbeiten auf einem Grundstück in der Schillerstraße in Ketsch ist am Mittwochmittag eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Im dicht besiedelten alten Ortskern sperrten Polizei und Feuerwehr schnell die umliegenden Straßen. Parallel veranlassten sie die ersten Evakuierungen – es war ein generalstabsmäßig und sehr strukturiert organisierter Einsatz. Dabei musste auch berücksichtigt werden, dass es in Corona-Zeiten auch Fälle von erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Menschen geben könnte.

Nach einer ersten Begutachten durch die vier Fachleute von der Kampfmittelräumung Baden-Württemberg wurde entschieden, den Sicherheitsradius auf 200 Meter um die Bombe herum auszuweiten und vorsorglich die umliegenden Gebäude und Wohnungen zu räumen. Die Sprengmittelexperten waren schnell vor Ort, weil sie zuvor einen Einsatz in Karlsruhe hatten. Etwa 150 Einwohner wurden evakuiert, ein Teil von ihnen wurde in der gemeindeeigenen Rheinhalle von Sanitätern und Rathausmitarbeitern betreut. Insgesamt waren rund 150 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Polizei und medizinischem Personal im Einsatz.

Sie hatten während der etwa zweistündigen Evakuierungsphase alles für die Entschärfung vorbereitet und konnten dann kurz vor 17 Uhr in Aktion treten. Schon um 17.06 Uhr hatten sie den Zünder erfolgreich vom Sprengkörper getrennt. Danach konnten alle Sperrungen aufgehoben werden und die erleichterten Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020