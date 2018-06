„Weltmeisterliche“ Flaggenparade in Speyer

Anzeige

Speyer.Ein Blickfang ist das Haus in der Speyerer Schwerdstraße – hier wohnen erkennbar echte Fußballfans. An der Fassade hängen die Flaggen aller Nationen, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitspielen – und zwar ordentlich nach Gruppeneinteilung sortiert. Die Fahnen bleiben auch bis zum Finale hängen und werden nicht nach dem Ausscheiden in der K.o.-Runde abgehängt. Die Idee dazu hatte Bewohner Michael Mühlberger, der die anderen Mitglieder der Hausgemeinschaft schnell überzeugen konnte. Schon seit 2010 schmücken die Fußballfans die Hausfassade bei großen Fußballturnieren. „Manchmal dient der Anblick auch der Verkehrsberuhigung“, schmunzelt Bewohner Christian Engel. Für welchen Verein das Herz des Initiators schlägt, ist übrigens in der Mitte des Hauses zu erkennen. bjz