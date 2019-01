Weltweit anerkannte Schum-Städte

Rhein-Pfalz.Im Januar 2020 soll die offizielle Welterbe-Antragsstellung der sogenannten Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz bei der Unesco erfolgen. Schum ist der Oberbegriff für die jüdische Tradition der drei Städte – nach den hebräischen Anfangsbuchstaben für Schpira (Speyer), Warmaisa (Worms) und Magenza (Mainz). Die erforderlichen Unterlagen für die Weltkulturorganisation werden bis September dieses Jahres finalisiert, wie Kulturminister Konrad Wolf am Montag mitteilte. Die dann noch ausstehende Vollständigkeitsprüfung sei die letzte Hürde vor der geplanten Bewerbung zur Würdigung des jüdischen Mittelalters am Rhein.

Juden im Mittelalter am Rhein

Für einen erfolgreichen Antrag müsse der universelle Wert der Monumente und kulturellen Orte in den Schum-Städten nachgewiesen werden, erklärte Stefanie Hahn, die den Antrag von Seiten des Kulturministeriums betreut. Dabei gehe es nicht nur um materielle Überreste jüdischen Lebens in Mitteleuropa. Auch Traditionen, die das Leben der jüdischen Minderheit „grundlegend und nachhaltig geprägt haben“, spielten eine zentrale Rolle für die kulturelle Leistung europäischer Juden in den Schum-Städten, sagte Hahn.

Diese sollen nun durch den Welterbe-Titel geschützt und für Besucher veranschaulicht werden. Zu den Stätten gehören unter anderem Überreste von Mikwen, also rituellen Bädern, Synagogen und Friedhöfen. Seit 2006 arbeitet die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) zusammen mit den drei Städten an der Antragsstellung. lrs/sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019