Wenige Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Region

Rhein-Neckar.Das Coronavirus breitet sich in der Metropolregion Rhein-Neckar aus. Das macht vielen Menschen Angst. Der Blick in das Deutsche Intensivregister (DIVI), das täglich alle freien und belegten Behandlungskapazitäten von deutschlandweit 1300 Akut-Krankenhäusern erfasst, beunruhigt viele Leser ebenfalls, was in zahlreichen Mails zum Ausdruck kommt. So sind bei DIVI immer wieder Krankenhäuser mit roten Punkten für ausgelastete Intensivstationen gekennzeichnet. Der Blick auf die Zahlen der aktuell mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten verschiedener Kliniken zeichnet indes keine dramatische Situation.

Punkte als Momentaufnahme

„Im Grunde müssten bei DIVI alle Kliniken, in denen viel operiert wird, auf gelb oder rot stehen“, sagt der Sprecher der Universitätsmedizin Mannheim, Dirk Schuhmann. „Ein grüner Punkt ist nur eine Momentaufnahme. Das kann sich schnell ändern, weil schwere Operationen anstehen, nach denen die Patienten mindestens 24 Stunden intensiv liegen müssen, oder weil Autounfälle mit vielen Verletzten passieren“, erklärt er die Dynamik des Registers.

„Der rote Punkt sagt nur, dass keine Betten mit Beatmungsmöglichkeit zur Verfügung stehen, aber nicht, dass sie mit Corona-Patienten belegt sind“, erklärt DIVI-Sprecherin Nina Meckel. „Von Schlaganfall über Herzinfarkt bis zum Autounfall wird alles erfasst.“ Ein solches Intensivregister in Echtzeit hätten sich Mediziner seit 20 Jahren gewünscht, die Corona-Pandemie habe die Einführung beschleunigt. „Jetzt haben wir täglich verlässliche Daten, die es Ärzten erleichtern, auch nachts um drei Uhr sofort einen geeigneten Platz für einen Notfall zu finden, weil sie auf einen Blick sehen, welche Klinik in der Umgebung noch jemanden aufnehmen kann. Das spart viel kostbare Zeit“, betont Meckel. Als „frei“ dürften nur Betten gekennzeichnet werden, für die es Pflegekräfte, Medikamente und Schutzkleidung gibt.

Wie Schuhmann berichtet, sind von den 150 in allen Mannheimer Kliniken zur Verfügung stehenden Intensivbetten derzeit zehn mit Covid-19-Patienten belegt, darunter seien auch Menschen, die beatmet werden müssen. „Bei uns im Universitätsklinikum ist zudem eine Lungenersatz-Therapie möglich, das bedeutet, dass eine Maschine außerhalb des Körpers die komplette Arbeit der Lunge übernimmt. Das ist ein probates medizinisches Mittel, um die Lunge zu schonen, so dass sie ihren Dienst später wieder übernehmen kann“, erklärt der Sprecher, ein Verfahren, das auch in Heidelberg angewendet wird.

Erweiterung möglich

Das Universitätsklinikum Heidelberg – das 242 Betten auf Intensiv- und Intermediate Care Station betreibt – meldet aktuell zehn Corona-Patienten: „Zwei davon werden auf der Intensivstation versorgt“, berichtet ein Sprecher. Die Zahl der Betten sei aber erweiterungsfähig.

An den GRN-Klinikstandorten in Schwetzingen, Weinheim, Sinsheim und Eberbach stünden derzeit insgesamt 44 Intensivbetten zur Verfügung. „Diese Zahl kann jederzeit an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Steigt die Zahl Corona-Infizierter, können wir auch die Intensivkapazitäten anheben“, berichtet Sprecherin Frauke Sievers. Mit Covid-Patienten seien an den vier Standorten zusammen sechs Intensivbetten belegt. Ob ein Patient beatmet werden muss oder nicht, habe übrigens keinen Einfluss auf die Bettenkapazität: „An Beatmungsgeräten scheitert es nicht. Die Zahl der gemeldeten freien Intensivbetten hängt auch davon ab, wie viel Personal zur Verfügung steht. Wir können die Kapazitäten hochfahren. Dazu müssten wir aber den Regelbetrieb mit geplanten Operationen runterfahren. Dann können wir Personal aus OP und Anästhesie auf die Intensivstation umschichten“, erklärt Chefärztin Elke König.

Im Speyerer Diakonissenkrankenhaus werden im Moment fünf Corona-Patienten behandelt, „aber niemand auf der Intensivstation“, sagt Sprecherin Susanne Leibold. „Wir spüren zwar einen leichten Zuwachs an Patienten, aber von einer dramatischen Situation sind wir noch weit entfernt.“ Nach Einschätzung von DIVI-Sprecherin Meckel wird die zweite Welle erst Anfang oder Mitte Dezember auf den Intensivstationen ankommen: „Es gibt viele junge Infizierte, die symptomlos durch die Gegend gehen und Ältere anstecken – das sind dann die Patienten, die später vielleicht eine Intensivbehandlung benötigen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020