Weniger Straftaten

Ludwigshafen.Die Zahl der Straftaten ist gesunken, es werden mehr Fälle aufgeklärt und die Gefahr, im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Opfer eines Straftäters zu werden, ist so gering wie seit 23 Jahren nicht. „Die Polizei hat trotz der hohen Einsatzbelastung im vergangenen Jahr hervorragende Arbeit geleistet“, fasst Vizepräsident Eberhard Weber die in Ludwigshafen vorgestellte Kriminalitätsstatistik für 2017 zusammen. So sind im Bereich des Präsidiums – in dem 890 000 Menschen leben– 57 765 Fälle aktenkundig geworden und damit 3,9 Prozent weniger als 2016. Davon wurden 36 071 aufgeklärt, was einer Quote von 62,4 Prozent entspricht.

Verdrängungseffekte denkbar

Besonders stolz ist Weber, dass die Einbruchsdiebstähle mit einem Minus von 38,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken sind. Seit 2014 kümmert sich eine eigene Ermittlungsgruppe um Wohnungseinbrüche, die 2013 um 26 Prozent zugenommen hatten. „Die aktuelle Statistik zeigt, dass sich diese Arbeit lohnt“, sagt Weber, der „Verdrängungseffekte“ in die angrenzenden Bundesländer nicht ausschließt.

Mit Sorge sieht der Vize-Polizei-Chef indes den Anstieg der sogenannten „Rohheitsdelikte“ um 5,2 Prozent– sie umfassen Raub, Körperverletzung, Bedrohung, Nachstellung und Nötigung. Zugenommen hat auch die Gewalt gegen Polizeibeamte (wir berichten noch).