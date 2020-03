Weniger Straftaten

Ludwigshafen.Das Risiko, in der Vorder- und Südpfalz Opfer einer Straftat zu werden, ist auf einem historischen Tiefstand. Das ist die Kernaussage der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach leben die etwa 870 000 Einwohner so sicher wie seit 20 Jahren nicht.

„Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung, Nötigung oder Bedrohung sowie die Straßenkriminalität haben weiter abgenommen“, berichtet eine Sprecherin. Gab es 2018 noch 12 310 solcher Taten, seien es 2019 noch 11 717 gewesen. Auch Einbrecher kommen seltener zum Zug. Wurden 2018 genau 939 registriert, waren es 2019 noch 822. „Annähernd die Hälfte dieser Taten bleibt im Versuchsstadium stecken“, betont die Sprecherin. Bis 2015 hatten es die Beamten im PP Rheinpfalz jedes Jahr mit mehr Wohnungseinbrüchen zu tun. Diesem Trend habe man mit vielen Aktionen – wie einer eigenen Ermittlungsgruppe – entgegengewirkt. Seit dem Höchststand 2015 haben sich die Zahlen in den vergangenen drei Jahren halbiert.

Einen Anstieg von 106 auf 241 Fälle gab es 2019 bei der Verbreitung pornografischer Schriften, was laut Polizei an der konsequenten Aufklärungsarbeit und einem veränderten Anzeigeverhalten liegt. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020