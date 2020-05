Wenn der erste eigene Song zum Ohrwurm wird

Schrieb den Text für den „Ohrwurm“: Simon Brinkmann. © privat

„Du wolltest nur ein bisschen Freizeit, auch mal zu Hause am Balkon“, lautet die erste Zeile des jüngst im Internet veröffentlichten Songs der beiden Musiker Simon Brinkmann und Max Möller. Das Lied ist als Erheiterungsohrwurm während der Coronakrise gedacht. Und weiter heißt es in der Strophe: „Einfach in der Sonne liegen, dazu dein Lieblingssong.“

Brinkmann kommt aus Viernheim, Möller

...